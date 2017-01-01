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25 минут назад

В Иванове сгорела постройка, в Кохме - ангар

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В 04:05 25 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Иваново, ул. Революционная, д.76, в 04:19 горение ликвидировано. В результате пожара огнем повреждена хозяйственная постройка на площади 6 кв.м. Погибших, пострадавших нет.
Жители утверждают, что постройка мешала одному из застройщиков - это был единственный частный дом, которые не переехал, хотя ему предлагалось жилье, равнозначное стоимости. Но он отказался. 

Еще один крупный пожар был зафиксирован в 17.40 24 ноября в Кохме по ул. Ивановская, д.18, литер 3-13; в 18.16 горение ликвидировано.  В результате пожара огнем поврежден ангар и оборудование на площади 400 кв.м.
Погибших, пострадавших нет.


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