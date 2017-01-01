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В Ивановской области под завалами сгоревшего дома обнаружены два трупа
Предположительно, погибшие вели асоциальный образ жизни
Трагедия произошла 25 ноября около часа ночи. В Гавриловом Посаде на 1-й Завокзальной улице загорелся дом №39. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Как нам сообщили в региональном ГУ МЧС, под завалами сгоревшего дома были обнаружены тела двух человек. Предположительно, погибшие вели асоциальный образ жизни. Причины пожара устанавливаются.
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