В Ивановской области под завалами сгоревшего дома обнаружены два трупа

Предположительно, погибшие вели асоциальный образ жизни





Трагедия произошла 25 ноября около часа ночи. В Гавриловом Посаде на 1-й Завокзальной улице загорелся дом №39. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Как нам сообщили в региональном ГУ МЧС, под завалами сгоревшего дома были обнаружены тела двух человек. Предположительно, погибшие вели асоциальный образ жизни. Причины пожара устанавливаются.

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