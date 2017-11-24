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сегодня, 14:00

На митинге дольщиков потребовали ввести президентское управление в Ивановской области

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25 ноября на митинге дольщиков в Иванове были выдвинуты требования ввести в Ивановской области президентское управление "...с целью скорейшего решения проблем дольщиков путем личного контроля президента РФ Путина"

Дольщики также потребовали: 
- банку-санатору "Российский капитал" и застройщику "Стройиндустрия Холдинг" ввести в эксплуатацию в 2017 году дома, "запланированные к дострою согласно графика": 
литер 1 корпус "Б" в микрорайоне Суховка
литер 2 в микрорайоне Рождественский
литер 2 на ул.Парижская Коммуна
Рабфаковская, 38
Почтовая 
- провести полный финансовый аудит задолженности перед подрядными организациями и рассчитаться с подрядчиками 
- решить вопросы постоянного электроснабжения по проблемным объектам
- обеспечить скорейшее проведение конкурсным управляющим собрания о передаче планируемых к сдаче объектов в 2017 году в собственность
- отправить министра строительства и ЖКХ М.Меня, зампреда правительства Ивановской области М.Громова, главу города В.Шарыпова в отставку "...за полное бездействие и срыв срока сдачи домов".

Один из участников митинга был на некоторое время задержан сотрудниками полиции за наличие маски на лице. Участники митинга объясняют наличие маски холодом и высокой заболеваемостью. Полиция считала, что участие в митингах в масках запрещено.
В соответствии со ст.6 ФЗ "О митингах..." участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности.

Вместе с тем, как мы уже сообщали ранее по информации банка «Российский капитал», компания «Стройиндустрия Холдинг» до конца 2017 года обеспечит завершение строительства двух домов в Иванове: ул. Парижской Коммуны, литер 2 и мкр. Рождественский, Литер-2. Параллельно планируется завершить монтажные работы на литерах 3, 4, 7 мкр. Рождественский.

В настоящий момент на территории Ивановской области находятся 12 объектов, достраиваемых при поддержке АКБ «Российский Капитал». 6 из них введены в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию трёх корпусов мкр. Рождественский (3, 4, 7) и дома на ул. Почтовая планируется летом 2018 года.

27 ноября ожидается визит представителей банка-санатора в Иваново.




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							Угу, он вас услышал. Уж требовать так у высшей инстанции - К богу господа, к богу...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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