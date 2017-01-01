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Новости

28 минут назад

"Взрыв" на 7 этаже многоквартирного дома в Иванове

ВИДЕО пожара
 

В 00.03  26 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в Иванове, ул. Революционная д. 26, корпус 1 кв. 70. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в квартире на 7-м этаже происходило открытое горение. В 00.27 горение ликвидировано.
В результате пожара огнем повреждена кухня в квартире на площади 10 кв.м.
Погибших, пострадавших нет.
Свидетели слышали "взрыв" в результате которого "...вынесло все стекло в лоджии". Впрочем, специалисты утверждают, что это не был взрыв газа. Такой звук мог быть из-за "взрыва" стеклопакетов.

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									umnikov.ru								
							
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  • 24 минуты назад
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							Жалко, что та видео нет тайминга, чтобы проверить сообщения МЧС.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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