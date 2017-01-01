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Новости

57 минут назад

Найдена 16-летняя девочка, пропавшая в Ивановской области 20 ноября


Напомним, 16-летняя Лена Худякова пропала без вести 20 ноября. Она ушла из дома с улицы Зайцева в Комсомольске и исчезла. Искали подростка всем миром, и вот, как рассказали сегодня в ПСО «Лиза Алерт Иваново», подростка нашли. С девочкой всё в порядке, жива-здорова. Где всё это время она пропадала, не сообщается. 



ключевые слова: подросток поиск розыск
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