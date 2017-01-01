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сегодня, 17:45Станислав Воскресенский участвует в заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии
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Новости
сегодня, 21:01
Японские бизнесмены приедут в Ивановскую область весной
Весной 2018 года в Ивановскую область приедет специальная бизнес-миссия японских предпринимателей.
Об этом врио губернатора региона Станислав Воскресенский договорился будучи в Москве на заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.
Как мы сообщали ранее, заседание состоялось 24 ноября в Москве под руководством первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и министра иностранных дел Японии Таро Коно. В числе участников – руководители министерств и ведомств России, представители правительственных кругов и крупнейших японских компаний.
На заседании обсуждались вопросы энергетики, сельского и лесного хозяйства, транспорта и медицины, а также научно-технического и межрегионального сотрудничества.
В рамках одной из секций врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский выступил с сообщением по вопросам межрегионального сотрудничества России и Японии.
В 2018 году пройдет перекрестный год России и Японии: в рамках Года Японии в России и Года России в Японии запланировано свыше 300 деловых и культурных мероприятий.
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Комментарии (6)
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- Натали52 минуты назадВот и селфи маршрут пригодится.
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- AlexeiYurist51 минуту назадУРА!!! НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИХ БУДЕТ ХОРОШО ВСТРЕТИТЬ!!!
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- Вахтанг Камикадзе49 минут назадИ приборку большую в области после предшественников сделать не помешает. :) Чтоб не ударить в грязь лицом перед дорогими гостями! :)
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- Ili ya21 минуту назадВсе правильно. покатался на этих скотовозках это просто жесть.
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- Алексей Иванов21 минуту назадЯпошки будут ждать когда снег растает, ведь сейчас по нашим дорогам ивановским ездить просто невозможно.
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- Makar3719 минут назадОбязательная поездка в ПАЗике и джамшутке.
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