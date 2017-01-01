Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 21:01

Японские бизнесмены приедут в Ивановскую область весной


Весной 2018 года в Ивановскую область приедет специальная бизнес-миссия японских предпринимателей.
Об этом врио губернатора региона Станислав Воскресенский договорился будучи в Москве на заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Как мы сообщали ранее, заседание состоялось 24 ноября в Москве под руководством первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и министра иностранных дел Японии Таро Коно. В числе участников – руководители министерств и ведомств России, представители правительственных кругов и крупнейших японских компаний.
На заседании обсуждались вопросы энергетики, сельского и лесного хозяйства, транспорта и медицины, а также научно-технического и межрегионального сотрудничества.

В рамках одной из секций врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский выступил с сообщением по вопросам межрегионального сотрудничества России и Японии. 

В 2018 году пройдет перекрестный год России и Японии: в рамках Года Японии в России и Года России в Японии запланировано свыше 300 деловых и культурных мероприятий.

  • оцените новость:
  • (0)
  • 183
  • 6







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (6)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и селфи маршрут пригодится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							УРА!!! НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИХ БУДЕТ ХОРОШО ВСТРЕТИТЬ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И приборку большую в области после предшественников сделать не помешает. :) Чтоб не ударить в грязь лицом перед дорогими гостями! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все правильно. покатался на этих скотовозках это просто жесть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Алексей Иванов								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Япошки будут ждать когда снег растает, ведь сейчас по нашим дорогам ивановским ездить просто невозможно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Обязательная поездка в ПАЗике и джамшутке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове осужден начальник службы экономической безопасности «ИЗТС»
				
сегодня, 12:45

				

				В Иванове осужден начальник службы экономической безопасности «ИЗТС» 
								

					
	 Он признан виновным в покушении на мошенничество
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2732						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове водитель «Мерседеса» вылетел на встречку, врезался в «Дэу» и снес ограждение
				
сегодня, 11:11

				

				В Иванове водитель «Мерседеса» вылетел на встречку, врезался в «Дэу» и снес ограждение 
									
								

					
	 Пострадал водитель корейской иномарки – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5021						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		БАРС: новые цифровые возможности
				
сегодня, 10:03

				

				БАРС: новые цифровые возможности 
								

					ВИДЕО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1388						
    •