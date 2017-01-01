Единый Сall-центр начал функционировать в Детской поликлинике №6 ГКБ №4

По единому номеру многоканального телефона можно записать ребенка на прием к врачу во все педиатрические отделения





С целью сокращения очередей в детскую поликлинику, упрощения процедуры записи к врачам-педиатрам, врачам специалистам, обеспечения доступности медицинской помощи в ОБУЗ «ГКБ №4» Детской поликлинике № 6 начал функционировать единый Сall-центр, с помощью которого, по единому номеру многоканального телефона 41-07-06, можно записаться на прием к врачу-педиатру, врачу-специалисту (неврологу, офтальмологу, детскому хирургу, отоларингологу, ортопеду-травматологу, детскому кардиологу, дерматовенерологу), врачу функциональной и ультразвуковой диагностики во все педиатрические отделения детской поликлиники № 6 .

Часы работы Сall-центра: 08:00 – 19:00 (суббота, воскресенье - выходные).

При обращении в Call-центр родители сообщают оператору специализацию врача, к которому необходимо записаться на прием, фамилию и имя ребенка, адрес, желаемую дату и время приема.

Запись через Call-центр заканчивается за 2 часа до начала приёма любого специалиста и врача-педиатра.

Записаться на приём можно через сайт http://регистратура37.рф или при непосредственном обращении в поликлинику.

Запись через сайт http://регистратура37.рф заканчивается за 18 часов до начала приёма любого специалиста и врача-педиатра. Прием врача осуществляется согласно дате и времени, указанных в талоне приема.

Пациенты, предварительно записавшиеся на прием через Сall-центр и http://регистратура37.рф, имеют приоритет в обслуживании. В назначенное на прием время ребенок должен быть приглашен в кабинет, где будет осуществляться прием. Амбулаторная карта ребенка заблаговременно до начала приема передается сотрудниками регистратуры поликлиники в кабинет специалиста или врача-педиатра.

Запись к врачам-специалистам детского городского консультативно-диагностического центра (пр. Шереметевский, д.141) производится по телефону 37-12-69.

В детском городском консультативно-диагностическом центре ведут приём врачи следующих специальностей: нефролог, гастроэнтеролог, акушер-гинеколог детский, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, отоларинголог, невролог, кардиолог детский, хирург детский, уролог-андролог, окулист, ортопед-травматолог.

Прием вызовов на дом осуществляется по следующим телефонам:

-педиатрическое отделение 1 (ул. Театральная, 25) – 30-45-46

-педиатрическое отделение 2 — (ул. Свободы, 49) — 93-97-25; (ул. Школьная, 23) – 37-05-24; (с. Богородское, ул. Центральная, 7) — 33-69-61

-педиатрическое отделение 3 (ул. Каравайковой, 141) — 32-90-20

Прием вызовов для неотложной помощи — 41-34-66

Приём вызовов на дом в выходные и праздничные дни осуществляется по телефону 30-45-46.

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