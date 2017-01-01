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Новости

сегодня, 17:45

Станислав Воскресенский участвует в заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии


Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский принимает участие в заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Заседание проходит в Москве под руководством первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и Министра иностранных дел Японии Таро Коно.

В числе участников – руководители министерств и ведомств России, представители правительственных кругов и крупнейших корпораций Японии. В рамках одной из секций запланировано выступление Станислава Воскресенского по вопросам межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

В ходе пленарного заседания комиссии обсуждается широкий круг вопросов двустороннего: торгово-экономических отношений двух стран в сфере энергетики, сельского и лесного хозяйства, транспорта, медицины. Также в центре внимания – научно-техническое, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество. По итогам заседания межправительственной комиссии состоится подписание двусторонних соглашений.



ключевые слова: Станислав Воскресенский
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist								
							
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  • сегодня, 17:53
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							Киа киу)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 59 минут назад
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									Фокин Валерий								
							
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  • 19 минут назад
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							AlexeiYurist!
    
Язык "муси-пуси" ещё не освоили? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 17 минут назад
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							А надо будет - освоим) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 43 минуты назад
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							шо за сяу-мяу? нахрена это нам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 33 минуты назад
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							Волшебное слово "ИНВЕСТОРЫ") Да с друзьями чей повидаться)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 21 минуту назад
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							Если ИНВЕСТОРЫ придут, то пол Богородского выпишут )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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