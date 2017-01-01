Станислав Воскресенский участвует в заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии





Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский принимает участие в заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Заседание проходит в Москве под руководством первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова и Министра иностранных дел Японии Таро Коно.

В числе участников – руководители министерств и ведомств России, представители правительственных кругов и крупнейших корпораций Японии. В рамках одной из секций запланировано выступление Станислава Воскресенского по вопросам межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

В ходе пленарного заседания комиссии обсуждается широкий круг вопросов двустороннего: торгово-экономических отношений двух стран в сфере энергетики, сельского и лесного хозяйства, транспорта, медицины. Также в центре внимания – научно-техническое, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество. По итогам заседания межправительственной комиссии состоится подписание двусторонних соглашений.

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