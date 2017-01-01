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28 минут назад
На проспекте Ленина в Иванове временно отключат светофоры
27 ноября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Октябрьской областного центра будут отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 09.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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- Медведь15 минут назадДа здавствует понедельнешная благоустроенная пробка! Ура!
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