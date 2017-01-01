На проспекте Ленина в Иванове временно отключат светофоры





27 ноября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Октябрьской областного центра будут отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 09.00 до 17.00.

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