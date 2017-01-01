В Ивановской области фура перевернулась из-за того, что груз перевесил на одну сторону

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На Шуйской окружной дороге произошла автоавария с участием большегрузного транспорта – перевернулась фура. Как объяснил водитель грузовика, когда он выехал на кольцо, у него груз перевесил на одну сторону, накренив фуру. Удержать машину он уже никак не мог, и она опрокинулась.

По информации УГИБДД по Ивановской области, в ДТП никто не пострадал.

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