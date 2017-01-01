В Вичуге цыганки, используя ребенка, обворовали 74-летнюю бабушку

Полиция разыскивает злоумышленниц





В полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Вичуги. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне к ней в квартиру пришли две женщина цыганской внешности с ребенком с предложением купить постельное белье. Доверчивая пенсионерка впустила в жилище незваных гостей. Зайдя в квартиру, визитерши стали показывать товар, но хозяйка жилища отказалась от покупок, и женщины ушли. После их ухода бабушка обнаружила пропажу сервиза, 1500 рублей, банковской карты и флеш-карты.

«В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержания лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

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