Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 16:08

В Вичуге цыганки, используя ребенка, обворовали 74-летнюю бабушку

Полиция разыскивает злоумышленниц


В полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Вичуги. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне к ней в квартиру пришли две женщина цыганской внешности с ребенком с предложением купить постельное белье. Доверчивая пенсионерка впустила в жилище незваных гостей. Зайдя в квартиру, визитерши стали показывать товар, но хозяйка жилища отказалась от покупок, и женщины ушли. После их ухода бабушка обнаружила пропажу сервиза, 1500 рублей, банковской карты и флеш-карты.

«В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержания лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 267
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня