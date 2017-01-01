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13 минут назад
В Ивановской области стартовал декадник по профилактике ДТП с пешеходами
С 24 ноября по 3 декабря на территории Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции проведут декадник по профилактике дорожно- транспортных происшествий с участием пешеходов.
Наряды сотрудников ГИБДД будут работать в местах с наибольшей интенсивностью потоков транспортных средств и пешеходов. При несении службы инспекторами ДПС будет проводится разъяснительная беседа о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на одежде при движении по дорогам в темное время суток.
ключевые слова: ДТП пешеходы ГИБДД профилактика декадник
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