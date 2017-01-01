В Ивановской области стартовал декадник по профилактике ДТП с пешеходами





С 24 ноября по 3 декабря на территории Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции проведут декадник по профилактике дорожно- транспортных происшествий с участием пешеходов.

Наряды сотрудников ГИБДД будут работать в местах с наибольшей интенсивностью потоков транспортных средств и пешеходов. При несении службы инспекторами ДПС будет проводится разъяснительная беседа о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на одежде при движении по дорогам в темное время суток.

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