Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13 минут назад

В Ивановской области стартовал декадник по профилактике ДТП с пешеходами


С 24 ноября по 3 декабря на территории Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции проведут декадник по профилактике дорожно- транспортных происшествий с участием пешеходов.

Наряды сотрудников ГИБДД будут работать в местах с наибольшей интенсивностью потоков транспортных средств и пешеходов. При несении службы инспекторами ДПС будет проводится разъяснительная беседа о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на одежде при движении по дорогам в темное время суток.



ключевые слова: ДТП пешеходы ГИБДД профилактика декадник
  • оцените новость:
  • (0)
  • 75
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня