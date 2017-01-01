В этом году на ремонт дорог Ивановской области было направлено более 500 млн рублей

На эти средства дорожное полотно было отремонтировано на 29 объектах





В дорожно-строительном сезоне 2017 года на ремонт региональных дорог в Ивановской области направлено 505 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 49,5 млн рублей. Это позволило провести работы по ремонту дорожного полотна на 29 объектах. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил врио начальника дорожного ведомства Андрей Шушкин.

Как отметили в ОНФ, Ивановская область стала регионом-лидером по количеству дорог, где проведен ремонт. «Здесь ямы устранили на 187 участках из 759 дорог с карты «убитых» дорог, а 50 участков отремонтировали капитально», - сообщили общественники.

Андрей Шушкин рассказал, что в этом году выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия «горячей» и «литой» асфальтобетонной смесью. «В общей сложности на устранение ям израсходовали более 34 тонн смесей. Выполнено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия дорожными картами общей протяженностью 48 км. Это на пять километров больше, чем в прошлом году», - подчеркнул Андрей Шушкин.

Глава дорожно-транспортного ведомства отметил, что обращения жителей региона о проблемных участках на региональных дорогах Ивановской области учитываются при составлении плана ремонта. Он также напомнил, что в этом году областной департамент дорожного хозяйства и транспорта активно сотрудничает с региональным отделением ОНФ. «Безусловно, работаем с активистами очень плотно. В течение этого года к нам поступили обращения по многим объектам, которые отмечены на интерактивной карте. По всем полученным обращениям были приняты меры по приведению данных участков в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в рамках работ по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог», - сказал Андрей Шушкин.

поделиться ссылкой:

