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Директор Плесского музея-заповедника переизбрана в президиум Союза музеев России
Директора Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Аллу Чаянову переизбрали в президиум Союза музеев России на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Союз музеев России учреждён в 2001 году, в него входит 401 музей из 75 субъектов Российской Федерации. Президентом союза является генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в президиум входит 39 руководителей ведущих музеев страны.
Союз - неизменный и активный участник общественного обсуждения всех законодательных и нормативно-правовых актов, так или иначе касающихся деятельности музеев в России, он представляет интересы музеев страны в советах и комиссиях, образуемых при Президенте и Правительстве РФ, интенсивно и плодотворно взаимодействует с руководством регионов, в которых работают музеи-члены Союза.
Главные задачи - содействие повышению качества профессиональной деятельности его членов в сохранении и изучении Музейного фонда Российской Федерации как основы формирования исторической памяти личности и общества, развития межкультурного диалога и межпоколенческих коммуникаций.
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