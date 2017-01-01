Директор Плесского музея-заповедника переизбрана в президиум Союза музеев России





Директора Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Аллу Чаянову переизбрали в президиум Союза музеев России на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Союз музеев России учреждён в 2001 году, в него входит 401 музей из 75 субъектов Российской Федерации. Президентом союза является генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в президиум входит 39 руководителей ведущих музеев страны.

Союз - неизменный и активный участник общественного обсуждения всех законодательных и нормативно-правовых актов, так или иначе касающихся деятельности музеев в России, он представляет интересы музеев страны в советах и комиссиях, образуемых при Президенте и Правительстве РФ, интенсивно и плодотворно взаимодействует с руководством регионов, в которых работают музеи-члены Союза.

Главные задачи - содействие повышению качества профессиональной деятельности его членов в сохранении и изучении Музейного фонда Российской Федерации как основы формирования исторической памяти личности и общества, развития межкультурного диалога и межпоколенческих коммуникаций.

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