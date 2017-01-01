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Ивановец завоевал три золотые медали на Кубке мира по зимнему плаванию
Соревнования проходили во Владивостоке - ФОТО
Во Владивостоке состоялся второй этап Кубка мира по зимнему плаванию, проходивший в рамках Русского открытого Кубка Тихого океана.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из 9 стран мира и 18 регионов России. Ивановскую область на Кубке представлял руководитель регионального отделения Ивановской области Общероссийской общественной организации «Федерация зимнего плавания России» Александр Лазицкий.
На всех трех заявленных дистанциях - брасс 25, 50 и 100 метров - Александр Лазицкий завоевал золото.
Напомним, в начале ноября ивановки Татьяна Гавриленкова и Мария Людвова привезли 10 медалей с первого этапа Кубка мира по зимнему плаванию, который проходил в Латвии.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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