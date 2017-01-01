В Иванове состоялась презентация новой скульптуры

Композиция станет частью городского селфи-маршрута - ФОТО





Скульптурная композиция, изображающая собаку и кота, недавно появилась на перекрёстке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта. Сегодня создатели этого памятника презентовали его широкой публике. Скульптура станет частью селфи-маршрута, который начал создаваться в Иванове летом текущего года.

Инициатором создания памятника «Верность» стала руководитель приюта «Майский день» Наталья Иванова. Ее идея ждала своей реализации почти 10 лет.

Как сообщил скульптор Игорь Бычков, технический процесс создания этого памятника шел почти 3 года - от поиска образа до монтажа скульптуры. «Мы хотели воплотить идею верности и преданности животных своим хозяевам. Мы ходили в приют, искали собирательный образ бездомных животных. Эскиз памятника - совместное творчество, у Натальи Ивановой уже были идеи, к ним добавилось наше видение. Нам хотелось этой скульптурой обратить внимание людей, чтоб они ответственнее относились к тем, кого они приручили»,- рассказал создатель памятника.

Памятник отлит в бронзе, он создан на средства благотворителей. Один из фрагментов скульптуры является настоящей копилкой. Любой желающий может «надеть» скульптурные тапочки, сфотографироваться с бронзовыми питомцами и помочь настоящим кошкам и собакам, опустив монетку или купюру в копилку, а еще лучше - выбрав себе друга в приюте среди братьев наших меньших. Все средства, собранные копилкой, поступят на содержание бездомных животных.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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