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Новости

38 минут назад

Работникам ивановской мэрии увеличили зарплату

Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Шарыпов


23 ноября 2017 года глава областного центра Владимир Шарыпов подписал постановление «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений города Иваново и работников органов местного самоуправления города Иваново».

Согласно документу, с 1 января 2018 года зарплата сотрудников мэрии будет увеличена на 4%. Индексация коснется всех работников администрации, «за исключением отдельных категорий работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с указами Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».



ключевые слова: администрация зарплата индексация
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									Дмитрий Серёгин								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Как-то несерьезно... Видимо совсем худы дела.  Насколько знаю, планктон там от силы 20 000 получает. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
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    • 
										-1
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							Можете минусовать. Пытается работать один Шарыпов.  Остальным за что? Комитет по транспорту вообще всех разогнать,бестолковые люди,которые ничего не понимают. Комитет благоустройства..разогнать всех за провал программы по благоустройству дворов. Срывы сроков ЖД вокзала . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 4 минуты назад
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    • 
										-1
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							Ага, и только ОН один один в белой манишке? Не смешите! Каков поп - таков и приход...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 15 минут назад
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										-1
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							третий день, даже центральные улицы города покрыты глыбами льда. Сложно себе такое представить в других областных центрах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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