Работникам ивановской мэрии увеличили зарплату

Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Шарыпов





23 ноября 2017 года глава областного центра Владимир Шарыпов подписал постановление «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений города Иваново и работников органов местного самоуправления города Иваново».

Согласно документу, с 1 января 2018 года зарплата сотрудников мэрии будет увеличена на 4%. Индексация коснется всех работников администрации, «за исключением отдельных категорий работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с указами Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

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