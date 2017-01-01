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сегодня, 13:13
Суд расторг фиктивный брак кинешемки и гражданина Азербайджана
Брак между россиянкой, проживающей в Кинешме, и гражданином Азербайджана был зарегистрирован в Москве в марте 2016 года. Между тем, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, проведенной по информации УФСБ России по Ивановской области, кинешемка и ее зарегистрированный супруг ни до, ни после брака совместно не проживали, общих детей не имеют, общего хозяйства не вели.
Позже женщина призналась, что мужчина уговорил ее заключить фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. За это он выплатил жительнице Кинешмы денежное вознаграждение.
На днях состоялся суд, который признал их брак фиктивным и расторг его. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: фиктивный брак прокуратура суд
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