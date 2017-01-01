Четыре ивановских ЧОПа нарушали законодательство в сфере оборота оружия

По материалам прокурорской проверки охранные предприятия привлечены к ответственности





Прокуратура Ленинского района г. Иваново провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере оборота оружия, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности 4 ЧОПов. Это ООО «Охранное агентство «Росич», ООО «Охранное агентство «Росич-Патруль», ООО «Частная охранная организация «БУЛАТ», ООО «Частное охранное предприятие «ЯГУАР».

Так, в частности, было установлено, что данные охранные предприятия нарушали инструкции по проведению ежеквартальных сверок соответствия фактического наличия оружия и патронов учетным данным. Учет документов о выдаче оружия для проверки его наличия и технического состояния велся в ЧОПах формально.

По фактам выявленных нарушений в отношении должностных и юридических лиц были возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения 2 юридических лица признаны виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 150 тысяч рублей, 1 юридическое лицо оштрафовано на 300 тысяч рублей, 4 должностных лица – на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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