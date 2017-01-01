Новости
В Иванове осужден начальник службы экономической безопасности «ИЗТС»
Он признан виновным в покушении на мошенничество
В областном центре вынесен приговор в отношении местного жителя, ранее проходившего службу в подразделениях УМВД. Он признан виновным в покушении на мошенничество.
Во время работы в должности начальника службы экономической безопасности ООО «ИЗТС» у подсудимого сложились доверительные отношения с потерпевшим. В силу осуществления своих служебных обязанностей начальнику СЭБ стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении отца потерпевшего.
Злоумышленник убедил мужчину, что у него есть обширные связи, используя которые, он может оказать содействие в прекращении уголовного дела и проверки. За эту услугу он попросил 200 тысяч рублей, якобы для передачи их должностным лицам УМВД и Управления антимонопольной службы по Ивановской области.
Получив деньги, подсудимый через какое-то время заявил, что этого не хватило и требуется еще некая сумма. Заподозрив неладное, потерпевший обратился в УФСБ, и начальника службы экономической безопасности «ИЗТС» задержали при передаче ему денежных средств.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима.
- оцените новость:
-
(1)
- 192
- 3
Комментарии (3)
-
- tef2 минуты назадФИО можно? Котов или Соловьев?
-
- lokium1 минуту назадтак и знал сейчас tef появится)
-
- lokium2 минуты назадБажановский выкормыш.. какой начальник такой и охранник..