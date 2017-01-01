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Новости

12 минут назад

В Иванове осужден начальник службы экономической безопасности «ИЗТС»

Он признан виновным в покушении на мошенничество


В областном центре вынесен приговор в отношении местного жителя, ранее проходившего службу в подразделениях УМВД. Он признан виновным в покушении на мошенничество.

Во время работы в должности начальника службы экономической безопасности ООО «ИЗТС» у подсудимого сложились доверительные отношения с потерпевшим. В силу осуществления своих служебных обязанностей начальнику СЭБ стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении отца потерпевшего.

Злоумышленник убедил мужчину, что у него есть обширные связи, используя которые, он может оказать содействие в прекращении уголовного дела и проверки. За эту услугу он попросил 200 тысяч рублей, якобы для передачи их должностным лицам УМВД и Управления антимонопольной службы по Ивановской области.

Получив деньги, подсудимый через какое-то время заявил, что этого не хватило и требуется еще некая сумма. Заподозрив неладное, потерпевший обратился в УФСБ, и начальника службы экономической безопасности «ИЗТС» задержали при передаче ему денежных средств.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима.



ключевые слова: мошенничество покушение суд приговор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							ФИО можно? Котов или Соловьев?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 1 минуту назад
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							так и знал сейчас tef появится)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 2 минуты назад
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							Бажановский выкормыш.. какой начальник такой и охранник..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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