Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 25 ноября

Спортивный праздник среди семейных команд, посвященный Дню матери России, пройдет в спортивном комплексе «Энергия» (Бакинский проезд, д. 55А). Начало состязаний в 9.00.

Уникальный проект «Ночь в ЦКиО» будет представлен 25 ноября ивановцам в Центре культуры и отдыха - своеобразное театральное и культурное действо, феерия красок, музыки, танцев, море драйва и позитива.

С 18.00 гостей центра ждут разнообразные мастер-классы, открытые уроки, фотозоны, квесты, интерактивные игры и дискуссионные площадки. Зрителям будет представлен импровизированный аэропорт, в «зале ожидания» которого ждет зона «Duty Free». В фойе второго этажа разместится фэшн-зона «На крыльях красоты» - творческая площадка молодых ивановских дизайнеров и театров моды. В малом зале ЦКиО мастера танца познакомят публику с разными танцевальными направлениями. «В вихре танца» посетители смогут совершить перелет из Центральной России на Кавказ, из Европы в Латинскую Америку.

Здесь же состоится кинопоказ фильма «ПИНА: Танец Страсти».

В большом зале ЦКиО организаторы покажут музыкально-поэтический перфоманс «Полёт к забытым голосам», после чего каждый сможет проявить свои таланты и прославить себя в проекте «Открытая сцена». Для любителей юмора лучшие стендаперы города выступят с программой «Полный улёт!».

Кульминацией ночи станет подведение итогов конкурса «Самый активный пассажир» и розыгрыш призов среди участников акции.

Воскресенье, 26 ноября

Городские парки культуры и отдыха предлагают горожанам провести выходные на свежем воздухе.

Парк «Харинка» приглашает на праздник, посвященный Дню матери России, который начнется в 13.00.

В 15.00 в Центре культуры и отдыха состоится юбилейный концерт ансамбля «Грация».

Фестиваль современных и уличных танцев «iD Contest’17» пройдет в Ивановском государственном политехническом университете по адресу: пр. Шереметевский, д. 21. Начало фестиваля в 18.00.

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