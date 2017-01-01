Сотрудники ивановской мэрии и гордумы сдали почти 30 литров крови

В администрации областного центра прошел традиционный выездной день донора - ФОТО







Традиционный выездной день донора прошел 24 ноября в ивановской администрации. В нем приняли участие 55 сотрудников мэрии и аппарата Ивановской городской думы. Общий объем сданной крови составил почти 30 литров.

Донорская кровь будет направлена для переработки на компоненты крови и лекарственные препараты. Часть собранной крови направят для клинического использования областными учреждениями здравоохранения.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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