В Иванове пройдет митинг под лозунгом «Доширак по-кремлёвски для дольщиков Ивановской ДСК»





В предстоящую субботу, 25 ноября, дольщики ИвДСК при поддержке горкома КПРФ проведут очередной митинг. На этот раз акция участников долевого строительства пройдет под лозунгом «Доширак по-кремлёвски для дольщиков Ивановской ДСК».

Место проведения митинга – мемориал «Красная Талка». Начало – в 12.00.

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