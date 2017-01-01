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Новости

сегодня, 11:51

В Иванове пройдет митинг под лозунгом «Доширак по-кремлёвски для дольщиков Ивановской ДСК»


В предстоящую субботу, 25 ноября, дольщики ИвДСК при поддержке горкома КПРФ проведут очередной митинг. На этот раз акция участников долевого строительства пройдет под лозунгом «Доширак по-кремлёвски для дольщиков Ивановской ДСК».

Место проведения митинга – мемориал «Красная Талка». Начало – в 12.00.



ключевые слова: Ивановская ДСК дольщики митинг
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А я от горкома ничего другого не ожидал)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ღ ИРИНA ღ								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что за доширак по-кремлевски, это с чем? И зачем он им, вместо квартир?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПИАРЯТСЯ )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ღ ИРИНА ღ								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С какой целью вы используете чужое фото для написания этих глупых комментарий? Не надо прикрываться чужими лицами. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ღ ИРИНА ღ								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мою фотографию из соцсетей и с левого аккаунта используют для комментариев репортажей "Барса". На мой взгляд - это незаконные методы. Я обязательно с этим буду разбираться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									АlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я ВАМ ДАЖЕ МОГУ ПОМОЧЬ ЗА НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							) СОБСТВЕННИК САЙТА ХУЛИГАНИТ) ВОЗМОЖНО... ИЛИ КТО-ТО ДРУГОЙ ХИТРЕНЬКИЙ)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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