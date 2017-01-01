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сегодня, 11:51
В Иванове пройдет митинг под лозунгом «Доширак по-кремлёвски для дольщиков Ивановской ДСК»
В предстоящую субботу, 25 ноября, дольщики ИвДСК при поддержке горкома КПРФ проведут очередной митинг. На этот раз акция участников долевого строительства пройдет под лозунгом «Доширак по-кремлёвски для дольщиков Ивановской ДСК».
Место проведения митинга – мемориал «Красная Талка». Начало – в 12.00.
ключевые слова: Ивановская ДСК дольщики митинг
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Комментарии (8)
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- AlexeiYuristсегодня, 11:57А я от горкома ничего другого не ожидал)
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- ღ ИРИНA ღ19 минут назадЧто за доширак по-кремлевски, это с чем? И зачем он им, вместо квартир?
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- AlexeiYurist15 минут назадПИАРЯТСЯ )
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- ღ ИРИНА ღ13 минут назадС какой целью вы используете чужое фото для написания этих глупых комментарий? Не надо прикрываться чужими лицами.
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- ღ ИРИНА ღ15 минут назадМою фотографию из соцсетей и с левого аккаунта используют для комментариев репортажей "Барса". На мой взгляд - это незаконные методы. Я обязательно с этим буду разбираться.
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- AlexeiYurist13 минут назадОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ!)
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- АlexeiYurist8 минут назадЯ ВАМ ДАЖЕ МОГУ ПОМОЧЬ ЗА НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ!)
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- AlexeiYurist3 минуты назад) СОБСТВЕННИК САЙТА ХУЛИГАНИТ) ВОЗМОЖНО... ИЛИ КТО-ТО ДРУГОЙ ХИТРЕНЬКИЙ)