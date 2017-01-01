Новости
сегодня, 11:38
В одном из ивановских гаражей сгорел автомобиль
Никто не пострадал
Пожар произошел сегодня около 9 часов утра у дома №2 на 3-й Полетной улице областного центра. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из гаража шел дым. В результате пожара огонь повредил гараж и находившийся внутри автомобиль на площади 3 квадратных метра.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар гараж автомобиль МЧС
- оцените новость:
-
(0)
- 479
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Мусясегодня, 11:54Заголовок писал первоклассник, да и то он грамотнее может выразить свои мысли