В одном из ивановских гаражей сгорел автомобиль

Никто не пострадал







Пожар произошел сегодня около 9 часов утра у дома №2 на 3-й Полетной улице областного центра. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из гаража шел дым. В результате пожара огонь повредил гараж и находившийся внутри автомобиль на площади 3 квадратных метра.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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