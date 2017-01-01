Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:38

В одном из ивановских гаражей сгорел автомобиль

Никто не пострадал


Пожар произошел сегодня около 9 часов утра у дома №2 на 3-й Полетной улице областного центра. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из гаража шел дым. В результате пожара огонь повредил гараж и находившийся внутри автомобиль на площади 3 квадратных метра.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар гараж автомобиль МЧС
  • оцените новость:
  • (0)
  • 479
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Заголовок  писал первоклассник, да и то он грамотнее может выразить свои мысли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •