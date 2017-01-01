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Новости

10 минут назад

В Иванове водитель «Мерседеса» вылетел на встречку, врезался в «Дэу» и снес ограждение

Пострадал водитель корейской иномарки – ФОТО


Автоавария произошла 23 ноября около 10 часов вечера на цлице 10 Августа областного центра. 20-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц GL350» выехал на полосу встречного движения, столкнулся с «Дэу Нексия», после чего врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал 26-летний водитель «Дэу». С травмами головы и переломом предплечья его доставили в 7-ю горбольницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, оба участника дорожного-транспортного происшествия были трезвы.



ключевые слова: ДТП
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