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Новости

32 минуты назад

В Ивановской области осужденным дали приложиться к иконе Николая II

ФОТО


Верующим осужденным, отбывающим наказание в кинешемской женской колонии №3, представилась возможность приложиться к Чудотворной Мироточивой иконе царя-мученика Николая II.

Мироточивый образ святого царя-страстотерпца прибыл в Кинешемскую епархию по благословению епископа Кинешемского и Палехского Иллариона.

По инициативе священнослужителя, руководителя центра защиты семьи материнства и детства «Малая церковь» протоиерея Петра Влащенко икона была доставлена в храм ИК-3. В начале мероприятия состоялось православное богослужение. С осужденными была проведена беседа, в ходе которой они узнали об истории иконы.

Фото: пресс-службы УФСИН по Ивановской области



ключевые слова: УФСИН колония осужденные РПЦ икона Николай II
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									Яндарбиeв								
							
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  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Лучше бы к бюсту тупой щели Наклонской..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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