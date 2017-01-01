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32 минуты назад
В Ивановской области осужденным дали приложиться к иконе Николая II
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Верующим осужденным, отбывающим наказание в кинешемской женской колонии №3, представилась возможность приложиться к Чудотворной Мироточивой иконе царя-мученика Николая II.
Мироточивый образ святого царя-страстотерпца прибыл в Кинешемскую епархию по благословению епископа Кинешемского и Палехского Иллариона.
По инициативе священнослужителя, руководителя центра защиты семьи материнства и детства «Малая церковь» протоиерея Петра Влащенко икона была доставлена в храм ИК-3. В начале мероприятия состоялось православное богослужение. С осужденными была проведена беседа, в ходе которой они узнали об истории иконы.
Фото: пресс-службы УФСИН по Ивановской области
ключевые слова: УФСИН колония осужденные РПЦ икона Николай II
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- Яндарбиeв14 минут назадЛучше бы к бюсту тупой щели Наклонской..