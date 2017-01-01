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В Иванове завершилась Олимпиада рабочих рук
С 1 по 30 ноября в Иванове проходил третий городской конкурс - Олимпиада рабочих рук «BasikSkills» на основе инструментов WorldSkills. Это конкурс профессионального мастерства для детей 6-17 лет. Соревнования проводились на разных площадках города.
В течение соревновательных дней более 300 участников вели борьбу за собственную компетентность в 15 направлениях. На этом пути их сопровождали 65 педагогов и экспертов.
23 ноября в атриуме ТРЦ «Серебряный город» состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады рабочих рук.
В церемонии приняла участие начальник городского управления образования Елена Юферова, которая поздравила школьников с достижением отличных результатов и вручила дипломы победителям компетенций «Первая медицинская помощь» и «Преподаватель начальных классов».
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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