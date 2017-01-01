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Новости

сегодня, 10:06

За три года количество офисов турагентств в Иванове сократилось на 13%

В областном центре чиновники изучают рынок туристических услуг


В областном центре начали реализовывать комплекс мероприятий, направленных на изучение рынка туристических услуг и повышение комфортности индивидуального туризма.

Первым шагом в ноябре 2017 года стало изучение динамики рынка турагентств. «Компанией 2ГИС исследована ситуация в 17 городах России с 2014 по август 2017 года. Оказалось, что за последние 3 года число офисов, где можно купить турпутевки, сократилось на более чем 21 процент. В Иванове таких мест стало меньше на 13 процентов», - сообщили в городском комитете по культуре.

Количество офисов турагентств в Иванове было максимальным в 2014 году -193 офиса. С 2015 года офисы стали закрываться - такая тенденция сохраняется в большинстве городов до сих пор. За 2015 и 2016 годы количество офисов снизилось на 3,8 процента и 15,4 процента соответственно. За последний год общее падение указанных показателей составило 21,6 процента. Прирост показал только один город - Уссурийск (30 офисов в 2017 году против 27 в 2016, однако и этот показатель меньше, чем в 2014 году - тогда в городе присутствовало 35 офисов).

По оценке экспертов, за несколько прошедших лет состоялась серия банкротств туроператоров, на что повлияли политические и экономические санкции, запрет на выезд в ряд зарубежных стран сотрудникам силовых структур РФ, снижение платежеспособности населения. Из-за этого количество туристов, выезжающих за рубеж сократилось, а рост внутреннего туризма не может компенсировать потери туристических агентств на рынке. В этой ситуации компании, которые не имеют своей стабильной клиентской базы, вынуждены закрываться. Так или иначе, на рынке останутся агентства с хорошей репутацией и узнаваемым брендом.

«Уменьшение количества турагентств в Иванове говорит о закреплении позиций агентств, предоставляющих качественные услуги, росте индивидуального туризма», - отметили в городском комитете по культуре.



ключевые слова: туризм турагентство рынок
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									Makar37								
							
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  • 53 минуты назад
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							Чиновники блин,займитесь уж главными проблемами  региона.Честное слово занимаетесь полной чушью.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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