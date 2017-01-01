В Иванове во дворе дома мусоровоз наехал на молодого человека

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ДТП случилось 23 ноября около 12.00 во дворе одного из домов на улице Московской областного центра. Водитель мусоровоза наехал на 19-летнего молодого человека. К счастью, обошлось без серьезных травм. У пострадавшего лишь ушиб большого пальца стопы. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель мусоровоза был трезв.

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Фото: УГИБДД