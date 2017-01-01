Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

1 минуту назад

В Иванове во дворе дома мусоровоз наехал на молодого человека

ФОТО


ДТП случилось 23 ноября около 12.00 во дворе одного из домов на улице Московской областного центра. Водитель мусоровоза наехал на 19-летнего молодого человека. К счастью, обошлось без серьезных травм. У пострадавшего лишь ушиб большого пальца стопы. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель мусоровоза был трезв.

Фото: УГИБДД

ключевые слова: ДТП мусоровоз пешеход наезд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации