ПОСЛУШАЙТЕ! Журналист «Барса» призналась, кто заплатил ей за программу о дольщиках

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«Барс» облажался, встав на сторону воров и покровителей». «Все тупо проплатили». «Не врите, достраивает санатор, а не ваши деньги». Это немногие из тех комментариев, которые оставили на нашем сайте дольщики и сочувствующие им после авторского комментария «Послушайте!» Ксении Коптевой к теме про дольщиков СУ-155.

А вот теперь послушайте ее ответ, из которого и узнаете, кто же на самом деле ей заплатил за ту самую программу.

Новый выпуск «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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