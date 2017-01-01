Новости
9 минут назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Журналист «Барса» призналась, кто заплатил ей за программу о дольщиках
ВИДЕО
«Барс» облажался, встав на сторону воров и покровителей». «Все тупо проплатили». «Не врите, достраивает санатор, а не ваши деньги». Это немногие из тех комментариев, которые оставили на нашем сайте дольщики и сочувствующие им после авторского комментария «Послушайте!» Ксении Коптевой к теме про дольщиков СУ-155.
А вот теперь послушайте ее ответ, из которого и узнаете, кто же на самом деле ей заплатил за ту самую программу.
Новый выпуск «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
- оцените новость:
-
(1)
- 98
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:45Ивановцы выступили резко против открытия пекарни в их многоквартирном доме
С просьбой защитить их права на благоприятную окружающую среду и отдых они обратились к омбудсмену
-
(2)
- 2453
сегодня, 14:33Момент падения дерева на женщину с ребенком в Иванове попал на видео
Молодая мама получила травму позвоночника - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ
-
(4)
- 4790
сегодня, 12:54На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
-
(2)
- 1575
сегодня, 09:59ДТП с 4 автомобилями на трассе в Ивановской области: один человек погиб, двое получили травмы
ФОТО
-
(0)
- 4963