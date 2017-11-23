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сегодня, 19:07
Житель Ивановской области трагически погиб на трубном заводе в Волгореченске
Мужчину придавило подвижным составом
Сегодня на Волгореченском трубном заводе произошел несчастный случай на со смертельным исходом. Как сообщает «МК в Костроме», около 12 дня во время производственных работ трагически погиб 45-летний житель Ивановской области. Мужчина находился на железнодорожных путях позади подвижного состава. В этот момент поезд тронулся, и рабочего придавило.
По факту случившегося следователи проводят проверку.
ключевые слова: завод несчастный случай гибель
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