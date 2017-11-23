Житель Ивановской области трагически погиб на трубном заводе в Волгореченске

Мужчину придавило подвижным составом





Сегодня на Волгореченском трубном заводе произошел несчастный случай на со смертельным исходом. Как сообщает «МК в Костроме», около 12 дня во время производственных работ трагически погиб 45-летний житель Ивановской области. Мужчина находился на железнодорожных путях позади подвижного состава. В этот момент поезд тронулся, и рабочего придавило.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

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