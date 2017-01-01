Ивановскому МУП САЖХ не хватает водителей

Открыто 6 вакансий





Ивановский МУП САЖХ объявил о дополнительном наборе на работу водителей категории «С». Муниципальному предприятию требуется 6 человек. По всем вопросам, связанным с вакансиями, обращаться по тел.: 37-20-71.

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