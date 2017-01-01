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33 минуты назад
Ивановскому МУП САЖХ не хватает водителей
Открыто 6 вакансий
Ивановский МУП САЖХ объявил о дополнительном наборе на работу водителей категории «С». Муниципальному предприятию требуется 6 человек. По всем вопросам, связанным с вакансиями, обращаться по тел.: 37-20-71.
ключевые слова: МУП "САЖХ" водители вакансия
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