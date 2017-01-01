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Новости

сегодня, 17:25

В Иванове под машину попала 9-летняя девочка

Пострадавшего ребенка доставили в травматологическое отделение


ДТП случилось 22 ноября около 13.00 на улице Носова областного центра. 59-летний водитель «Нивы» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. С ушибом плеча, бедра и обоих коленных суставов ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП пешеход ребенок наезд
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									анаттолий								
							
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  • 43 минуты назад
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							погода сейчас - самая пешехододавительная...надо аккуратней..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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