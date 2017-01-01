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сегодня, 17:25
В Иванове под машину попала 9-летняя девочка
Пострадавшего ребенка доставили в травматологическое отделение
ДТП случилось 22 ноября около 13.00 на улице Носова областного центра. 59-летний водитель «Нивы» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. С ушибом плеча, бедра и обоих коленных суставов ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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- анаттолий43 минуты назадпогода сейчас - самая пешехододавительная...надо аккуратней..
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