В Иванове под машину попала 9-летняя девочка

Пострадавшего ребенка доставили в травматологическое отделение





ДТП случилось 22 ноября около 13.00 на улице Носова областного центра. 59-летний водитель «Нивы» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. С ушибом плеча, бедра и обоих коленных суставов ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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