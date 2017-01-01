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Новости

19 минут назад

Ивановка стала лауреатом конкурса патриотических проектов

ФОТО


С 16 по 20 ноября в Волгоградской области прошел Межрегиональный форум «Наша победа», посвященный 75-й годовщине начала разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участниками мероприятия стали 300 представителей из 54 субъектов РФ, а также ребята из ЛНР. Ивановскую область на форуме представляла ведущий специалист Ивановского областного координационно-методического центра культуры и творчества Ирина Наделяева.

Участниками стали молодые сотрудники музеев, представители поискового сообщества и казачества, активисты движения «Волонтеры Победы», организации «Российский союз молодежи» и военно-патриотических клубов. Работа форума была организована по 6 тематическим направлениям. Кроме того, для участников были организованы мастер-классы, открытые лекции, панельные дискуссии и конкурсы.

Одним из этапов форума стал финал конкурса патриотических проектов «Сталинградская высота». Представитель Ивановской области Ирина Наделяева выступила с проектом военно-патриотического фестиваля школьных команд «Защитный огонь». Победитель конкурса получал рекомендацию на грант на федеральном конкурсе молодежных проектов. По итогам защиты проектов Ирина Неделяева стала Лауреатом конкурса патриотических проектов «Сталинградская высота» и победительницей в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи».



ключевые слова: патриотизм проект конкурс
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