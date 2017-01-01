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Новости

26 минут назад

В Иванове за хранение гашиша в крупном размере задержан молодой человек

Возбуждено уголовное дело


Сотрудники ППС в подъезде одного из домов на проспекте Ленина в Иванове задержали 25-летнего молодого человека. При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство гашиш массой 52,3 грамма, что считается крупным размером. По факту наркопреступления возбуждено уголовное дел, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: наркотики гашишь полиция
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