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26 минут назад
В Иванове за хранение гашиша в крупном размере задержан молодой человек
Возбуждено уголовное дело
Сотрудники ППС в подъезде одного из домов на проспекте Ленина в Иванове задержали 25-летнего молодого человека. При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство гашиш массой 52,3 грамма, что считается крупным размером. По факту наркопреступления возбуждено уголовное дел, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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