В Иванове собирают новогодние подарки детям Донецка

Гуманитарный груз отправится на Донбасс 15 декабря





Благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей Донбасса уже стала традиционной. В этом году гуманитарный груз повезут в Донецк, чтобы порадовать местных учеников и дошкольников.

Общественные организации «Ивановское движение автомобилистов» и «Мы» приглашают принять участие в благотворительной акции всех желающих. Подарки отправятся к детям 15 декабря.

Сладкие дары принимают в офисе «Ивановского движения автомобилистов» с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по адресу: улица Кузнецова, дом 44. Уточнить подробности можно по телефону: 36-66-60.

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