Новости
11 НКО из Ивановской области получат Президентские гранты
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года. Среди победителей конкурсного отбора - 11 организаций некоммерческого сектора из Ивановской области.
В текущем году эксперты Комитета рассмотрели более 16 тысяч проектов. Из них на второй конкурс соискателями были представлены 9 543 проекта. Победителями стали 2 243 некоммерческие организации из всех регионов страны. Большая часть проектов посвящены охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни.
В общей сложности сумма грантов для реализации проектов НКО превысит 19 млн рублей. Средства будут направлены на сохранение исторической памяти, поддержку семьи, образования, культуры и искусства, а также на социальное обслуживание и пропаганду здорового образа жизни.
Грантополучатели из Ивановской области:
- Ивановская областная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг»;
- Ивановская областная общественная организация «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель»;
- благотворительное некоммерческое партнерство «Содействие участникам благотворительной деятельности «Ветер перемен»;
- Ивановская областная общественная организация поддержки творчества детей и молодежи «Атлант»;
- Ивановский региональный благотворительный фонд «Добрая надежда»;
- автономная некоммерческая организация «Хорошее зрение»;
- некоммерческое партнерство «Шуйская археологическая экспедиция»;
- автономная некоммерческая организация «Центр помощи людям с расстройством аутического спектра «Содействие»;
- Ивановский региональный общественный благотворительный фонд содействия развитию русской национальной культуры «Россы»;
- фонд «Содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи»;
- благотворительный фонд содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан «Дом надежды».
- оцените новость:
-
(0)
- 303
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(3)
- 3180
-
(2)
- 1310
-
(0)
- 1741
-
(0)
- 4274