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Новости

сегодня, 15:57

11 НКО из Ивановской области получат Президентские гранты


Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года. Среди победителей конкурсного отбора - 11 организаций некоммерческого сектора из Ивановской области.

В текущем году эксперты Комитета рассмотрели более 16 тысяч проектов. Из них на второй конкурс соискателями были представлены 9 543 проекта. Победителями стали 2 243 некоммерческие организации из всех регионов страны. Большая часть проектов посвящены охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни.

В общей сложности сумма грантов для реализации проектов НКО превысит 19 млн рублей. Средства будут направлены на сохранение исторической памяти, поддержку семьи, образования, культуры и искусства, а также на социальное обслуживание и пропаганду здорового образа жизни.

Грантополучатели из Ивановской области:

- Ивановская областная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг»;

- Ивановская областная общественная организация «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель»;

- благотворительное некоммерческое партнерство «Содействие участникам благотворительной деятельности «Ветер перемен»;

- Ивановская областная общественная организация поддержки творчества детей и молодежи «Атлант»;

- Ивановский региональный благотворительный фонд «Добрая надежда»;

- автономная некоммерческая организация «Хорошее зрение»;

- некоммерческое партнерство «Шуйская археологическая экспедиция»;

- автономная некоммерческая организация «Центр помощи людям с расстройством аутического спектра «Содействие»;

- Ивановский региональный общественный благотворительный фонд содействия развитию русской национальной культуры «Россы»;

- фонд «Содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи»;

- благотворительный фонд содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан «Дом надежды».



ключевые слова: НКО Президентский грант конкурс
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