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Новости

сегодня, 15:45

Ивановцы выступили резко против открытия пекарни в их многоквартирном доме

С просьбой защитить их права на благоприятную окружающую среду и отдых они обратились к омбудсмену


Жители многоквартирного дома № 12 по улице Маршала Василевского в Иванове обратились к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области. Ивановцы попросили Наталью Ковалеву помочь в защите их прав на благоприятную окружающую среду и праве на отдых.

Дело в том, что в доме планируется открытие пекарни, против которой выступают собственники жилых помещений. В помещение завозится оборудование. Инициативная группа жителей дома посетила пекарни, расположенные в разных микрорайонах города и выяснила, что ни одна из посещенных пекарней не расположена в жилом доме. Это объясняется тем, что с открытием пекарни возникнет шум от холодильного и вентиляционного оборудования, запахи от приготовления пищи. «Посетители и персонал будут курить на улице, а дым от табака станет проникать в квартиры, на территории будет мусор, могут появиться тараканы и мыши», - говорят жильцы 12-го дома.

«В ходе беседы заявителям было рекомендовано провести общее собрание собственников жилых помещений в МКД по вопросу размещения пекарни в жилом доме. Уполномоченным будут направлены соответствующие запросы в государственные органы», - говорится в сообщении пресс-службы регионального омбудсмена.



ключевые слова: дом пекарня жильцы омбудсмен
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:53
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    • 
										+1
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							   Ну так владельцы бизнеса (инвестор) обратится к своему Уполномоченному по защите прав предпринимателей. Тот отправит иные запросы в иные контролирующие и надзирающие органы. 
    
Посмотрим, кто из Уполномоченных окажется более уполномоченным.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									агент								
							
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  • сегодня, 16:01
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    • 
										-1
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							перекресток мархлевского и кузнецова пекарня на первом этаже жилого дома. и народу вагон у них. 99% которых скорее всего жители этого дома.видать кто то другой метит на метры на василевского
    
 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • сегодня, 16:11
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										-1
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							На Лежневской у Тополя пекарня находится в жилом доме,никто пока не жаловался. По поводу живности так она может появиться не от присутствия пекарни в доме,а от 1000 других причин,одна из них сами же жильцы этого дома.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							параноики! вечно всем все не нравится. Сейчас такое оборудование, что его и не слышно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • 3 секунды назад
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							Кто-нибудь проверяет эти пекарни, что они производят и продают? Их необыкновенно мягкий и пахучий хлеб из чего сделан? Если буханка сжимается в комочек, а потом распрямляется как была и не черствеет несколько дней, то этот хлеб резиновый. Несварение желудка может привести к серьезным заболевания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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