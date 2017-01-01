Ивановцы выступили резко против открытия пекарни в их многоквартирном доме

С просьбой защитить их права на благоприятную окружающую среду и отдых они обратились к омбудсмену





Жители многоквартирного дома № 12 по улице Маршала Василевского в Иванове обратились к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области. Ивановцы попросили Наталью Ковалеву помочь в защите их прав на благоприятную окружающую среду и праве на отдых.

Дело в том, что в доме планируется открытие пекарни, против которой выступают собственники жилых помещений. В помещение завозится оборудование. Инициативная группа жителей дома посетила пекарни, расположенные в разных микрорайонах города и выяснила, что ни одна из посещенных пекарней не расположена в жилом доме. Это объясняется тем, что с открытием пекарни возникнет шум от холодильного и вентиляционного оборудования, запахи от приготовления пищи. «Посетители и персонал будут курить на улице, а дым от табака станет проникать в квартиры, на территории будет мусор, могут появиться тараканы и мыши», - говорят жильцы 12-го дома.

«В ходе беседы заявителям было рекомендовано провести общее собрание собственников жилых помещений в МКД по вопросу размещения пекарни в жилом доме. Уполномоченным будут направлены соответствующие запросы в государственные органы», - говорится в сообщении пресс-службы регионального омбудсмена.

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