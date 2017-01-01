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Новости

15 минут назад

Кинешемский район полностью подключен к электроснабжению после аварии

Без света пока остаются 294 человека в Ивановском и Заволжском районах


Как мы сообщали ранее, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий произошло очередное аварийное отключение электроэнергии в Ивановской области - на территории Ивановского, Заволжского и Кинешемского районов. Без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Общая численность населения - около 941 человек.

Согласно данным ГУ МЧС по Ивановской области, по состоянию на 15.00 полностью подключен Кинешемский район. В настоящее время без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов (в Ивановском и Заволжском районах) с населением 294 человека.



ключевые слова: электросети авария
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