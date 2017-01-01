Похожие новости
-
сегодня, 11:12В районах Ивановской области произошло очередное аварийное отключение электричества
-
(0)
- 1540
- 1
-
-
вчера, 16:56В 6 районах Ивановской области сильный снегопад оборвал провода и повалил деревья на опоры ЛЭП
-
(0)
- 3545
- 4
-
Новости
15 минут назад
Кинешемский район полностью подключен к электроснабжению после аварии
Без света пока остаются 294 человека в Ивановском и Заволжском районах
Как мы сообщали ранее, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий произошло очередное аварийное отключение электроэнергии в Ивановской области - на территории Ивановского, Заволжского и Кинешемского районов. Без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Общая численность населения - около 941 человек.
Согласно данным ГУ МЧС по Ивановской области, по состоянию на 15.00 полностью подключен Кинешемский район. В настоящее время без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов (в Ивановском и Заволжском районах) с населением 294 человека.
ключевые слова: электросети авария
- оцените новость:
-
(0)
- 82
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:33Момент падения дерева на женщину с ребенком в Иванове попал на видео
Молодая мама получила травму позвоночника - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ
-
(2)
- 1495
сегодня, 12:54На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
-
(0)
- 976
сегодня, 11:12В районах Ивановской области произошло очередное аварийное отключение электричества
Без света остались порядка 1000 человек
-
(0)
- 1540
сегодня, 09:59ДТП с 4 автомобилями на трассе в Ивановской области: один человек погиб, двое получили травмы
ФОТО
-
(0)
- 3685