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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: мошенничество под официальным предлогом, пропажа оленьих рогов и архиепископ в мирской жизни
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Куда пропадают оленьи рога, и кому за это должно быть стыдно?
- Запахло газом – звоните в полицию. Мошенничество под официальным предлогом.
- Ему не чужды были и простые житейские радости. Каким был архиепископ Амвросий в мирской жизни?
- Итоги аграрного сезона. Что выросло, а что сгнило из-за проливных дождей?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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- AlexeiYurist13 минут назад)
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