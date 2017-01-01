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Новости

49 минут назад

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: мошенничество под официальным предлогом, пропажа оленьих рогов и архиепископ в мирской жизни

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Куда пропадают оленьи рога, и кому за это должно быть стыдно?

- Запахло газом – звоните в полицию. Мошенничество под официальным предлогом.

- Ему не чужды были и простые житейские радости. Каким был архиепископ Амвросий в мирской жизни?

- Итоги аграрного сезона. Что выросло, а что сгнило из-за проливных дождей?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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