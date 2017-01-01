Момент падения дерева на женщину с ребенком в Иванове попал на видео

Молодая мама получила травму позвоночника - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ





Как мы сообщали ранее, вчера днем на улице Володарского областного центра произошло ЧП. Не выдержав тяжести налипшего снега, обрушилось стоявшее у забора детского сада дерево. Оно рухнуло прямо на молодую женщину, которая в этот момент везла ребенка на санках.

Малыш, к счастью, серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась. А вот женщине повезло меньше – она получила травму позвоночника. После удара ветвями и стволом рухнувшего дерева молодая мама попыталась подняться, но не смогла. Прохожие, ставшие свидетелями ЧП и бросившиеся на помощь, правильно сделали, что не стали двигать пострадавшую, дожидаясь приезда скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия медики отвезли женщину сначала в 7-ю горбольницу, затем пациентку перевели в ОКБ. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.

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Стоит отметить, что еще весной жители окрестных домов обращались и в администрацию города, и в свою управляющую компанию с просьбой спилить аварийные деревья. Но те, кто за это отвечает, так никаких мер и не приняли.