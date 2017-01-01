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Новости

сегодня, 14:33

Момент падения дерева на женщину с ребенком в Иванове попал на видео

Молодая мама получила травму позвоночника - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ


Как мы сообщали ранее, вчера днем на улице Володарского областного центра произошло ЧП. Не выдержав тяжести налипшего снега, обрушилось стоявшее у забора детского сада дерево. Оно рухнуло прямо на молодую женщину, которая в этот момент везла ребенка на санках.

Малыш, к счастью, серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась. А вот женщине повезло меньше – она получила травму позвоночника. После удара ветвями и стволом рухнувшего дерева молодая мама попыталась подняться, но не смогла. Прохожие, ставшие свидетелями ЧП и бросившиеся на помощь, правильно сделали, что не стали двигать пострадавшую, дожидаясь приезда скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия медики отвезли женщину сначала в 7-ю горбольницу, затем пациентку перевели в ОКБ. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Стоит отметить, что еще весной жители окрестных домов обращались и в администрацию города, и в свою управляющую компанию с просьбой спилить аварийные деревья. Но те, кто за это отвечает, так никаких мер и не приняли.

ключевые слова: дерево обрушение пострадавшие
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 55 минут назад
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										-1
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							Здоровья и выздоровления. Про начальник и т д промолчу,уже мозоль на языке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									maria22								
							
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  • 32 минуты назад
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    • 
										-1
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							А, что с ребёнком? На видео не видно что бы его доставали из под дерева. Как его самочувствие и где он находится?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Петр Иванов								
							
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  • 6 минут назад
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										+1
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							Очень жалко, что это дерево не упало на голову рьяного защитника всех зеленых насаждений в городе. Город превратился в дебри. Как их начинают ликвидировать, поднимается стон на всю ивановскую. Давно пора все эти старые и больные деревья спилить и не слушать эти глупые рыдания защитников зеленых насаждений в городской черте. Хотите гулять - есть парки, есть скверы. Очень любите природу - добро пожаловать в деревню. Там пустых домов море. Даже тратиться на покупку не надо. А защищать бурелом в городе и старые деревья не нужно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Момент падения дерева на женщину с ребенком в Иванове попал на видео
				
сегодня, 14:33

				

				Момент падения дерева на женщину с ребенком в Иванове попал на видео 
								

					
 Молодая мама получила травму позвоночника - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
				
сегодня, 12:54

				

				На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов 
									
								

					
	 Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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