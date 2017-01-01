В Ивановской области автобус сбил на «зебре» пешеходов

Пострадавшие доставлены в больницу





ДТП случилось 22 ноября около 16.40 на 2-й Дубковской улице в Шуе. 53-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил переходивших нерегулируемую «зебру» пешеходов.

Пострадали 45-летняя женщина и 19-летняя девушка. У первой – ушибы головы, у второй – ушиб плечевого сустава. Обеих доставили в Шуйскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.

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