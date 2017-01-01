Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

30 минут назад

В Ивановской области автобус сбил на «зебре» пешеходов

Пострадавшие доставлены в больницу


ДТП случилось 22 ноября около 16.40 на 2-й Дубковской улице в Шуе. 53-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил переходивших нерегулируемую «зебру» пешеходов.

Пострадали 45-летняя женщина и 19-летняя девушка. У первой – ушибы головы, у второй – ушиб плечевого сустава. Обеих доставили в Шуйскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.



ключевые слова: ДТП автобус пешеходы наезд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 358
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
				
сегодня, 12:54

				

				На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов 
									
								

					
	 Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							569						
    •