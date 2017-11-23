Завершена модернизация теплосети на проспекте Строителей в Иванове

Стоимость работ вместе с благоустройством территории составила 7,5 млн рублей - ФОТО





Специалисты филиала «Т Плюс» завершили реконструкцию участка тепловой сети протяженностью 170 метров на проспекте Строителей в Иванове. Новый трубопровод к настоящему моменту смонтирован и включен в работу.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Т Плюс», при реконструкции применялись современные трубы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Новые коммуникации оснащены системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет дистанционно следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях в сети. Модернизация сети вместе с благоустройством территории обошлась в 7,5 млн рублей.

Работы на данном участке были включены в программу дополнительно, по итогам проведенных летом гидравлических испытаний. У специалистов филиала состояние сети вызывало нарекания, поэтому было принято решение полностью заменить трубопровод в данном районе.

Реконструированный участок тепловой сети обслуживает практически весь близлежащий микрорайон. На время работ ни один объект на данном участке не был отключен от теплоснабжения благодаря подключению по резервной схеме. Стоит добавить, что компания полностью благоустроит территорию, на которой проводилась реконструкция сетей.

«Замена тепловых сетей – одна из важнейших задач, стоящих перед «Т Плюс». Проводимая модернизация позволяет минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и поддерживать текущее теплоснабжение в штатном режиме. Данный объект – завершающий для ремонтной кампании этого года. Всего в 2017 году на подготовку к зиме наших объектов в Иванове мы направили более 200 млн рублей. В ближайшие дни мы ожидаем согласования нашей инвестиционной программы на следующий год», – отметил директор филиала Александр Королев.

Инвестиционная программа «Т Плюс» на 2018 год предполагает реконструкцию 18 участков магистральных тепловых сетей общей протяженностью 4,5 км в трассе, а также техническое перевооружение 10 объектов на ивановских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Общий объем инвестиций составит порядка 318 млн рублей.

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