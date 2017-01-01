Новости
54 минуты назад
Заслуженный художник Бахрейна Аббас Аль-Мусави откроет в Иванове свою выставку
28 ноября в Ивановском Доме национальностей состоится открытие персональной выставки заслуженного художника Королевство Бахрейн Аббаса Аль-Мусави. Мероприятие пройдет под лозунгом «Культура - мост дружбы между Россией и арабским миром». На открытии выставки будет присутствовать сам художник Аббас Аль-Мусави.
Данная выставка является передвижной и экспонируется в различных городах России.
- оцените новость:
-
(1)
- 154
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- AlexeiYurist51 минуту назадНу что ж посмотрим что рисуют)
-
- Baxтанг Камикадзe42 минуты назадТам в другой теме поликлиники хотят разрисовывать. :) А вот этому абреку поручить бы нам в богородском нарисовать. :) А то тоска на эти стены, может люди даже бы вылечились. :)
Новость дня
сегодня, 12:54На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
-
(0)
- 567
сегодня, 11:12В районах Ивановской области произошло очередное аварийное отключение электричества
Без света остались порядка 1000 человек
-
(0)
- 1145
сегодня, 09:59ДТП с 4 автомобилями на трассе в Ивановской области: один человек погиб, двое получили травмы
ФОТО
-
(0)
- 2957