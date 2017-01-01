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Новости

54 минуты назад

Заслуженный художник Бахрейна Аббас Аль-Мусави откроет в Иванове свою выставку


28 ноября в Ивановском Доме национальностей состоится открытие персональной выставки заслуженного художника Королевство Бахрейн Аббаса Аль-Мусави. Мероприятие пройдет под лозунгом «Культура - мост дружбы между Россией и арабским миром». На открытии выставки будет присутствовать сам художник Аббас Аль-Мусави.

Данная выставка является передвижной и экспонируется в различных городах России.



ключевые слова: Бахрейн художник выставка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
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										-1
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							Ну что ж посмотрим что рисуют)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 42 минуты назад
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    • 
										+1
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							Там в другой теме поликлиники хотят разрисовывать. :) А вот этому абреку поручить бы нам в богородском нарисовать. :) А то тоска на эти стены, может люди даже бы вылечились. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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