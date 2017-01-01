Заслуженный художник Бахрейна Аббас Аль-Мусави откроет в Иванове свою выставку





28 ноября в Ивановском Доме национальностей состоится открытие персональной выставки заслуженного художника Королевство Бахрейн Аббаса Аль-Мусави. Мероприятие пройдет под лозунгом «Культура - мост дружбы между Россией и арабским миром». На открытии выставки будет присутствовать сам художник Аббас Аль-Мусави.

Данная выставка является передвижной и экспонируется в различных городах России.

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