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Новости

сегодня, 12:54

На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов

Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО


В Иванове сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции при поддержке Росгвардии провели рейд по пресечению незаконной миграции. В ходе проверки на строящихся объектах были задержаны 13 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении 6 иностранцев будет решаться вопрос об их выдворении, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области 

Фото: пресс-служба регионального УМВД



ключевые слова: мигранты нелегалы полиция Росгвардия рейд
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
				
сегодня, 12:54

				

				На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов 
									
								

					
	 Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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