На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов

Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО





В Иванове сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции при поддержке Росгвардии провели рейд по пресечению незаконной миграции. В ходе проверки на строящихся объектах были задержаны 13 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении 6 иностранцев будет решаться вопрос об их выдворении, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области

Фото: пресс-служба регионального УМВД



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