Новости
сегодня, 12:54
На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
В Иванове сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции при поддержке Росгвардии провели рейд по пресечению незаконной миграции. В ходе проверки на строящихся объектах были задержаны 13 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении 6 иностранцев будет решаться вопрос об их выдворении, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области
Фото: пресс-служба регионального УМВД
ключевые слова: мигранты нелегалы полиция Росгвардия рейд
- оцените новость:
-
(0)
- 557
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:54На ивановских стройках выявляли нелегальных мигрантов
Рейд проводили сотрудники полиции при поддержке Росгвардии – ФОТО
-
(0)
- 569
сегодня, 11:12В районах Ивановской области произошло очередное аварийное отключение электричества
Без света остались порядка 1000 человек
-
(0)
- 1145
сегодня, 09:59ДТП с 4 автомобилями на трассе в Ивановской области: один человек погиб, двое получили травмы
ФОТО
-
(0)
- 2957