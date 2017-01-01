В Ивановской мэрии открыта «горячая линия» по вопросам зимнего содержания дворов





С 22 ноября городское управление ЖКХ проводит мониторинг состояния придомовых территорий по вопросам их расчистки и посыпки песком пешеходных участков, а также наличия снега и наледи на кровлях многоквартирных домов.

В связи с этим в администрации областного центра в рабочие дни организована «горячая линия» для приема обращений по этим вопросам.

Жители могут обращаться с 08.30 до 17.30 по телефонам: 59-45-65, 59-45-64 (Ленинский район, Советский район), 59-46-40 (Фрунзенский район), 59-46-97 (Октябрьский район), а также оставить сообщение на автоответчик по телефону 26-25-42.

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