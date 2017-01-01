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Новости

27 минут назад

В Ивановской области создадут региональную онкологическую программу

Ее цель - изменение ситуации со смертностью от злокачественных новообразований


Для изменения ситуации со смертностью от злокачественных новообразований необходимо сформировать областную онкологическую программу. К такому выводу пришли участники совещания, которое провел в среду, 22 ноября, врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Мероприятие прошло в областном онкодиспансере после того, как руководитель департамента посетил все отделения учреждения. В работе совещания приняли участие главные врачи ведущих больниц региона, главные внештатные специалисты соответствующего профиля, а также заведующие отделениями онкодиспансера.

Как отметил Артур Фокин, среди причин смерти смертность от новообразований, в том числе злокачественных, занимает в регионе второе место. Соответственно, крайне актуальной является задача снижения этого показателя.

Участники встречи обсудили шаги, необходимые для перелома ситуации. Среди них – выстраивание эффективного взаимодействия между лечебными учреждениями и онкодиспансером, введение ставок онкологов в больницах и возобновление подготовки таких специалистов в ИГМА, налаживание системной работы по максимально ранней диагностике наиболее распространенных видов рака. В качестве идеи для проработки была обозначена целесообразность создания на территории региона эндоскопических центров, а также центральной гистологической службы.

Как заявил Артур Фокин, инициативы, прозвучавшие в ходе совещания, лягут в основу онкологической программы Ивановской области. Данный документ будет содержать конкретные задачи по улучшению выявления и лечения онкозаболеваний, а также четкие критерии их поэтапного решения.

Кроме того, руководитель департамента сообщил о возможности создания на базе онкодиспансера межрегионального онкологического центра.

По материалам пресс-службы департамента здравоохранения ивановской области



ключевые слова: онкология смертность профилактика программа
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									Светлана Светлана								
							
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  • 6 минут назад
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							Экологическая обстановка в Иванове ужасающая и продолжает ухудшаться благодаря ликвидации зеленых  насаждений, точечной застройке и в том числе засилью маршруток и автобусов. Но все это кому-то , видимо, выгодно! Троллейбус необходимо вернуть на линии, а не продолжать гробить!  Без глобальных изменений будет все хуже и хуже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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