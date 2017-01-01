Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области ищет художников для поликлиник

"Нужен креатив, как преобразить их снаружи и изнутри"

Руководитель департамента здравоохранения области Артур Фокин обратился к дизайнерам и художникам с предложением преобразить детские поликлиники в области.



Он рассказал, что во время рабочей поездки с губернатором в одной из детских поликлиник Станислав Воскресенский обратил внимание на несоответствие между формой и содержанием. По его мнению, детское учреждение уже своим внешним видом должно позиционироваться иначе. Как минимум, не выглядеть как административное здание, где заседают чиновники.



"С этим трудно не согласиться, - заявил Фокин. - Врачи и персонал в наших детских поликлиниках заслуживают самых добрых слов, а вот окружающая обстановка…

В этой связи – клич в массы. Прежде всего – к дизайнерам, художникам, ко всем творческим людям. Нужны идеи, креатив, наработки. Как преобразить детские поликлиники (снаружи и изнутри), причем малозатратными решениями? Чем украсить? Чтобы они выглядели именно местом для детей.

Идеи и предложения принимаю на почту fokin_am@gov37.ivanovo.ru

Лучший вариант – это не просто идея, но и желание претворить ее в жизнь".



Особо начальник Департамента здравоохранения оговорил, что речь идет о безвозмездном содействии: "Дело благое и общее, так что приглашаю к сотрудничеству на общественных началах". ".Особо начальник Департамента здравоохранения оговорил, что речь идет о безвозмездном содействии: "".

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