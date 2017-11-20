МФЦ на улице Советской в Иванове закрыт на ремонт





Отдел приема и выдачи документов "Центральный" многофункционального центра "Мои документы", расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Советская, 25 в период с 20 ноября по 16 декабря 2017 года закрыт для приема заявителей в связи с проведением ремонта. Об этом сообщает ивановская мэрия.

Прием заявителей по всем услугам осуществляется в отделах приема и выдачи документов "Октябрьский" и "Ленинский", расположенным по адресам:

- отдел приема и выдачи документов "Октябрьский" - пр. Ленина, 108 (Торговый Центр "Купеческий", 4 этаж) - остановка транспорта "Станционная";

- отдел приема и выдачи документов "Ленинский" - ул. Куконковых, 144А - остановка транспорта "Ашан".

Выдача готовых документов по заявлениям, поданным в отделе "Центральный" до 20.11.2017, производится по графику работы учреждения (кроме субботы) по адресу: ул. Советская, д.25, каб. 28 (вход со двора).

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