Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

49 минут назад

Житель Ивановской области порезал знакомого, вступаясь за его жену

Женщина написала на своего защитника заявление в полицию


Жительница поселка Савино обратилась в полицию, заявив, что в ее доме ножом ранили мужа.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что к супругу заявительницы в гости пришел знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Гость стал упрекать хозяина дома в том, что тот избивал жену. Завязалась драка, и 46-летний визитер, взяв кухонный нож, ударил им в шею потерпевшего.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



ключевые слова: нож ранение полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 438
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации