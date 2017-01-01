Житель Ивановской области порезал знакомого, вступаясь за его жену

Женщина написала на своего защитника заявление в полицию





Жительница поселка Савино обратилась в полицию, заявив, что в ее доме ножом ранили мужа.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что к супругу заявительницы в гости пришел знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Гость стал упрекать хозяина дома в том, что тот избивал жену. Завязалась драка, и 46-летний визитер, взяв кухонный нож, ударил им в шею потерпевшего.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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